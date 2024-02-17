Російський винищувач Су-35

Повітряні сили Збройних сил України зранку у суботу, 17 лютого, знищили два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

«Уранці 17 лютого 2024 року на Східному напрямку підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено одразу три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35», – написав він та наголосив, що українських захисників «Ніщо не зупинить!».

За інформацією головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського, винищувачі були збиті під час спроби ворогом завдати ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ.

Додамо, що знищені сьогодні Су-34 збільшили кількість збитих літаків такого типу, які росіяни втратили в Україні. Загальна кількість таких літаків від початку широкомасштабної війни сягнула вже 34 одиниць Зокрема, 22 грудня минулого року українські військові знищили три російські Су-34 на півдні України. Через два дні бійці збили ще один Су-34 на Маріупольському напрямку та Су-30, який атакував Одеську область. 30 січня 2024 року українські військові знищили російський Су-34 у Луганській області.

За даними британської розвідки, знищені російські бойові літаки Су-34 на південному напрямку змусили військове командування Росії повністю припинити пілотовані операції на півдні України.

Винищувачі Су-34 – це фронтові бомбардувальники, які застосовують для здійснення точних ракетних чи бомбових ударів по наземних цілях. На озброєння військово-повітряних сил Росії був прийнятий у березні 2014 року. Серійно виробляється з 2006 року на Новосибірському авіаційному заводі ім. Чкалова (філія компанії «Сухий»). За відкритими даними на 2020 рік, було виготовлено 136 літаків Су-34. З них на озброєнні російської армії перебуває 70. Вартість Су-34 приблизно 36 млн доларів.

Що стосується Су-35, то згідно з відкритими даними він став третім літаком такого типу, який росіяни втратили в Україні. Літак призначений для перехоплення та знищення у далеких і ближніх боях усіх класів повітряних цілей.