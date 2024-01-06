Збиття трьох Су-34 на Півдні вплинуло на операції росіян

Знищені 22 грудня українськими військовими три російські бойові літаки Су-34 на південному напрямку змусили військове командування Росії повністю припинити пілотовані операції на півдні України. До таких висновків дійшла британська розвідка, інформує Міноборони Великої Британії.

На думку розвідки, це зірвало російські плани наступати на плацдарм ЗСУ на лівобережжі Херсонщини, оскільки тактична авіація Росії відігравала ключову роль на півдні, особливо атакуючи український плацдарм на східному березі Дніпра.

Після знищення українцями трьох Су-34 російські винищувачі на якийсь час «майже повністю припинили бойові дії».

«Існує реальна ймовірність того, що відсутність повітряної підтримки привела до провалу спроби 18 загальновійськової армії сухопутних військ РФ захопити плацдарм», – зазначили у відомстві.

Останніми днями російські війська наростили тактичні авіаудари навколо плацдарму, але не можуть відновити наступ.

На думку британських розвідників, це ще раз демонструє, що нездатність росіян встановити перевагу в повітрі на ранніх етапах війни проти українців продовжує підривати повсякденні операції Росії.