Три винищувачі РФ знищили опівдня 22 грудня

У п’ятницю, 22 грудня, українські військовослужбовці знищили три винищувачі-бомбардувальники росіян Су-34. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

За його словами, ЗСУ знищили одразу три російські винищувачі, які зафіксували на південному напрямку фронту. Збиття російської техніки відбулося опівдні 22 грудня.

«Уночі 22 грудня 2023 року на шматку збитого “шахеда” із серією «ЬІ» отримав послання від окупантів: «сдохните с*ки».Чудова ідея! Ось вам наша відповідь!Сьогодні, опівдні, на Південному напрямку – мінус три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34», – заявив Микола Олещук.

Повітряні сили знищили три винищувачі росіян

Яким саме озброєнням вдалося знищити російські винищувачі, командувач Повітряних сил не уточнив. Водночас російські пропагандистські канали повідомляють, що ЗСУ могли збити літаки ППО Patriot.

Зазначимо, винищувачі Су-34 – це фронтові бомбардувальники, які застосовують для здійснення точних ракетних чи бомбових ударів по наземних цілях. Загалом за час повномасштабної війни було знищено щонайменше 29 таких літаків.