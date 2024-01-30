Вартість Су-34 приблизно 36 млн доларів

В понеділок, 29 січня, в небі над Луганською областю українські військові збили винищувач-бомбардувальник росіян Су-34. Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов під час телемарафону у вівторок, 30 січня.

Він також нагадав, що від початку повномасштабної війни Росія втратила 332 літаки та 324 гелікоптери.

Нагадаємо, що це вже п’ятий російській літак Су-34, який був знищений українськими захисниками за останній час і 32-й, який було знищено від початку широкомасштабної війни. Зокрема, 22 грудня минулого року українські військові знищили три російські Су-34 на півдні України. Через два дні бійці збили ще один Су-34 на Маріупольському напрямку та Су-30, який атакував Одеську область.

За даними британської розвідки, знищені російські бойові літаки Су-34 на південному напрямку змусили військове командування Росії повністю припинити пілотовані операції на півдні України.

Додамо, що винищувачі Су-34 – це фронтові бомбардувальники, які застосовують для здійснення точних ракетних чи бомбових ударів по наземних цілях. На озброєння військово-повітряних сил Росії був прийнятий у березні 2014 року. Серійно виробляється з 2006 року на Новосибірському авіаційному заводі ім. Чкалова (філія компанії «Сухий»). За відкритими даними на 2020 рік, було виготовлено 136 літаків Су-34. З них на озброєнні російської армії перебуває 70. Вартість Су-34 приблизно 36 млн доларів.