Винищувачі збили приблизно о 09:00 на Донеччині

Військовослужбовці Збройних сил України протягом ранку четверга, 29 лютого, знищили два російських винищувачі-бомбардувальники Су-34. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Після успішної бойової роботи по ворожих літаках уночі 29 лютого, знищено ще два російські літаки: винищувачі-бомбардувальники Су-34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках», – повідомив головнокомандувач.

У прес-службі Повітряних сил уточнили, що російські літаки знищили приблизно о 09:00. Яким озброєнням збили винищувачі, наразі невідомо.

Результат роботи Повітряних сил вранці 29 лютого

Зазначимо, протягом десяти останніх днів ЗСУ знищили понад десяток одиниць російської авіації. Зокрема, за 27 лютого Повітряні сили збили два винищувачі Су-34, а за 17 лютого – два Су-34 та один Су-35.

Крім того, 23 лютого українські військові знищили російський літак-розвідник А-50 із позивним «Баян». Такий тип літака ЗСУ знищують вже вдруге від початку 2024 року. Зазначається, що літак збили над Азовським морем, він впав у селищі Трудова Вірменія у Краснодарському краї.