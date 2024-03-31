У суботу, 30 березня, у російському місті Іваново попрощались із загиблим екіпажем літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який над Азовським морем збили українські військові 23 лютого. Росіяни оприлюднили список із іменами десятьох загиблих військових.

Відповідно до списку, який оприлюднили росіяни, на борту літака перебував екіпаж, до складу якого входило дев’ять російських офіцерів та один прапорщик:

командир, майор Валєрій Боровіков;

помічник командира, майор Михаїл Чанцев;

штурман, капітан Александр Провалов;

бортовий інженер, капітан Сєргєй Васильєв;

старший повітряний радист, прапорщик Дмітрій Хрульов;

начальник розрахунку – старший зміни, майор Сєргєй Федосов;

штурман наведення – оператор, майор Алєксандр Рулюк;

штурман наведення – оператор, лейтенант Валєрій Тєльманов;

старший бортовий інженер – оператор, капітан Алєксєй Бєлов;

бортовий інженер – оператор, майор Єгор Солдаткін.

Загиблий екіпаж літака А-50

Нагадаємо, 23 лютого, українські військові збили над Азовським морем російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Командувач Повітряних сил Микола Олещук подякував ГУР та «усім, хто забезпечив результат».

У Головному управлінні розвідки зазначили, що повітряний командний пункт, росіяни використовували для дальнього радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації.

Літак A-50 − це повітряне судно дальнього радіолокаційного стеження. Воно призначене для спостереження за цілями в повітрі, на землі та в морі, а також для наведення на них винищувальної авіації. У повітряно-космічних силах РФ перебуває всього 9 таких літаків. Один такий літак обслуговує 19 осіб (5 льотного, 11 радіо і 3 інженерно-технічного персоналу). Вартість базової версії А-50 становить близько 330 млн доларів, модернізованої – близько 500 млн доларів.