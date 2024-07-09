Один із заводів ТОВ Аерок на Київщині

Кабінет міністрів України у вівторок, 9 липня, включив націоналізований ТОВ «Аерок» до переліку об’єктів великої приватизації. Фонд держмайна готується оцінити його і виставити на відкриті торги, повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

ТОВ «Аерок» – це одне з найбільших в Україні підприємств, що випускає газобетонні вироби. Його потужності розташовані у Київській області (Обухів і Березань), а ще один недобудований завод – у Стрию на Львівщині. Інвестиції в будівництво заводу на Стрийщині мали становити 18 млн євро.

Попри те, що про російське походження ТОВ «Аерок» було відомо одразу, голова ЛОДА Максим Козицький урочисто закладав перший камінь на будівництві 25 листопада 2021 року – за три місяці до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Підприємство передане в управління ФДМУ рішенням Вищого антикорупційного суду в 2023 році. До того «Аерок» через «Групу ЛСР» (РФ) належав підсанкційному російському олігарху Андрію Молчанову.

Із корпоративних прав ТОВ «Аерок», за словами Віталія Коваля, успішно зняли арешти. Найближчим часом Фонд держмайна проведе аукціонну комісію і запропонує стартову ціни та умови продажу активу. Раніше повідомлялося, що ТОВ «Аерок» можуть оцінити у приблизно 960 млн грн. Підприємство виставлять на аукціон в системі Прозорро. Продажі.

Додамо, що також ФДМУ готує до продажу «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат», що з 2006 року розробляє Вовчанське титано-цирконове родовище в Дніпропетровській області. Його передали в управління ФДМУ рішенням Вищого антикорупційного суду в 2023 році. До того підприємство належало російському мільярдеру Михайлові Шелкову.