«АЕРОК» має два заводи на Київщині та будує завод у Стрию

За ініціативи СБУ суд арештував активи компанії «АЕРОК» з російським корінням. Компанія є одним із найбільших виробників газобетону в Україні та постачала продукцію за кордон. Восени минулого року «АЕРОК» почала будувати новий завод у Стрию.

«Служба безпеки встановила, що кінцевими бенефіціарами компанії є російські бізнесмени, причетні до фінансування так званої «Л/ДНР». А один із них навіть належить до найближчого оточення президента РФ та є спонсором передвиборчої кампанії партії «Єдина Росія». До того ж – будує житло для співробітників ФСБ і збройних сил РФ», – повідомили в СБУ у середу, 8 червня.

За даними СБУ, щоб уникнути міжнародних санкцій та постачати товар на тимчасово окуповані території України, керівництво компанії здійснило ребрендинг торгової марки, однак це їм не допомогло.

За рішенням суду арештовано активів компанії на понад 2 млрд грн:

100% корпоративних прав у вигляді статутного капіталу на понад 437 млн грн;

рухоме та нерухоме майно підприємства орієнтовною вартістю 1,5 млрд грн;

9 банківських рахунків, де наявні загалом понад 104 млн грн.

Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фінансування дій для насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, зміни меж території або державного кордону України (ч. 2 ст. 110-2) та привласнення майна через зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 191). За рішенням суду арештоване майно передають в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

За даними ZAXID.NET, рішення суду стосується компанії «АЕРОК».

За інформацією YouControl, ТОВ «АЕРОК» зареєстроване у місті Обухів на Київщині. Спеціалізується на виготовленні виробів з бетону для будівництва. 100% статутного капіталу належить компанії «Аерок Інвестмент Дойчланд ГМБХ» (Мюнхен, Німеччина). Кінцевим бенефіціарним власником є російська компанія «ГРУППА ЛСР» (місце реєстрації Санкт-Петербург). Генеральний директор «ГРУППА ЛСР» – російський мільярдер Андрій Молчанов, він же є її основним бенефіціаром.

«ГРУППА ЛСР» вийшла на ринок газобетону в Україні у 2007 році, придбавши ВАТ «Обухівський завод пористих виробів», а також ввела в експлуатацію новий завод з виробництва газобетону в місті Березань Київської області. У 2014 році керівництво російської компанії заявляло про готовність продати свої заводи в Обухові та Березані, однак натомість почало нарощувати виробництво в Україні. У 2021 році «АЕРОК» отримала дозвіл місцевої влади та почала будувати завод газобетону у Стрию на Львівщині.