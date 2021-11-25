У Стрию заклали наріжний камінь та «капсулу часу» майбутнього заводу «AEROC Галичина»

На Львівщині фірма з російським корінням розпочала будівництво заводу з виготовлення газобетону. У четвер, 25 листопада, у Стрию заклали наріжний камінь та «капсулу часу» для будівництва заводу «AEROC Галичина».

Як зазначено у повідомленні прес-служби Львівської облдержадміністрації, підприємство оснастять автоматизованим обладнанням німецького виробництва. Цикл виробництва на новому заводі буде повністю закритий, тому він не становитиме небезпеки для довкілля.

Нове підприємство буде зареєстроване на вул. Промисловій, 4. У будівництво інвестують понад 18 млн євро. Завод на 145 робочих місць планують запустити у листопаді наступного року. Виробнича потужність – 480 000 м3/рік. Новий завод у Стрию стане третім підприємством ТОВ «Аерок» в Україні.

Фото ЛОДА

Нагадаємо, як повідомляв ZAXID.NET, у липні цього року міська влада Стрия погодила будівництво нового заводу екологічного автоклавного газобетону. Міський голова Олег Канівець підписав меморандум про співпрацю з генеральним директором ТОВ «АЕРОК» Дмітрієм Рудченком.

Зазначимо, що за даними YouControl, ТОВ «АЕРОК» зареєстроване у місті Обухів на Київщині. Спеціалізується на виготовленні виробів із бетону для будівництва. Підприємство виготовляє та реалізує газобетонні стінові блоки, теплоізоляційні панелі, U-блоки, армовані вироби з газобетону: перемички, панелі перекриття та покриття. На сьогодні 100% статутного капіталу належить компанії «Аерок Інвестмент Дойчланд ГМБХ» (Мюнхен, Німеччина). Кінцевим бенефіціарним власником є російська компанія «ГРУППА ЛСР» (місце реєстрації Санкт-Петербург). Генеральний директор «ГРУППА ЛСР» – російський мільярдер Андрій Молчанов, він же є її основним бенефіціаром.