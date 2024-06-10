Кошти від продажу заводу скерують на відбудову України

Фонд державного майна України продав завод «ПентоПак», конфіскований у російського олігарха грецького походження Івана Саввіді, за 103 мільйони гривень. Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль у понеділок, 10 червня.

Коваль зауважив, що це перший випадок продажі санкційного заводу у Фонді.

«Ідеться про потужне підприємство з виробництва упаковки для м'ясопереробної галузі – «ПентоПак». Ринок визначив вартість цього об’єкту і переможна ставка повторного аукціону склала трохи більше ніж 103 млн гривень», – додав Віталій Коваль.

Переможцем аукціону стало ТОВ «Лонікос». Ця компанія була єдиною на аукціоні й запропонувала ціну 103,1 млн грн, що на 1,2% більше за стартову ціну. Бенефіціарною власницею ТОВ «Лонікос», зареєстрованого у Києві, є мешканка Дніпра Лариса Ашкіназі, згідно з даними YouControl. Фінансової звітності за 2023 рік ТОВ «Лонікос» не публікувало. Однак, за даними YouControl, вартість її активів складає 12 млн грн.

На оплату вартості лота у покупця є 20 днів. Наразі інвестор вже заплатив гарантійний внесок у розмірі 20,3 млн грн. Кошти від продажу заводу скерують у Фонд ліквідації наслідків російської агресії на відбудову України.

Нагадаємо, у травні Фонд держмайна виставив на продаж завод «ПентоПак» у Борисполі за стартовою ціною – 101,9 млн грн. Голова Фонду назвав це підприємство «прибутковим бізнесом з потужним експортним потенціалом». Завод співпрацює з відомими українськими брендами («Рудь», «Глобино», «М’ясна гільдія») та експортує продукцію до понад 30 країн світу. Підприємство зберегло 193 робочих місця і не має заборгованостей по заробітній платі та перед бюджетом.

Компанія планує модернізацію виробництва та вихід на нові ринки пакувальних матеріалів для молочної промисловості, переробки риби та упаковки кормів для тварин, зазначав Віталій Коваль.

Як писав ZAXID.NET, у лютому Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) конфіскував активи російсько-грецького олігарха Івана Саввіді та його дружини Кіріяки. Зокрема йшлося про 100% корпоративних акцій ПрАТ «Пентопак» та 100% корпоративних прав дочірнього підприємства «Атлантіс-Пак Україна».

Зазначається, що Іван Саввіді був депутатом російського парламенту від «Єдиної Росії». Також у 2015 році олігарх публічно підтримав окупацію Криму. Окрім того, федерація «Греки Росії», яку фінансує Саввіді, передавала автомобілі підвищеної прохідності та генератори терористичним структурам на Донбасі.

Також компанії олігарха пов’язують з обслуговуванням російського військово-промислового комплексу. За даними НАЗК, Саввіді започаткував групу «Агроком», яка володіє м'ясопереробними та пакувальними заводами, тепличними господарствами та заводом з виробництва газованої води. Окрім російського, Саввіді також має громадянство Греції, де він володіє морським портом і футбольним клубом «ПАОК» зокрема.