Іван Саввіді неодноразово надавав благодійну допомогу так званій «ДНР»

Вищий антикорупційний суд України дозволив націоналізувати активи російського олігарха грецького походження грецького походження Івана Саввіді, який, за даними слідства, має тісний зв’язок з російською владою. Про це у вівторок, 13 лютого, повідомило Державне бюро розслідувань.

Мова йде про 100% корпоративних акцій приватного акціонерного товариства «Пентопак» та дочірнього підприємства «Атлантіс-Пак Україна», фактичним кінцевим власником яких є Саввіді.

За даними правоохоронців, Саввіді причетний до антиукраїнської діяльності та після початку повномасштабної агресії зі сторони Росії неодноразово надавав благодійну допомогу так званій «ДНР».

Раніше під час розслідування ДБР ці активи, а також комплекс нежитлових приміщень, кошти на банківських рахунках на загальну суму 23,4 млн грн і 345 тис. доларів, а також транспортні засоби було заарештовано і передано в управління АРМА.

Додамо, що Саввіді є президентом Федеральної національно-культурної автономії греків Росії, через яку здійснює ідеологічну підтримку дій російського президента Владіміра Путіна.

Його основним активом довгий час був «Донський тютюн», який пізніше став частиною холдингу «Група Агроком», що належить тому ж Саввіді (у неї також входить міжнародний аеропорт Ростова-на-Дону і готель у тому ж місті).