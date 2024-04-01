Українські кіберспортсмени обійшли американську команду

Українська команда кіберспортсменів Natus Vincere (NAVI) стала чемпіоном світу на змаганнях у відеогрі Counter-Strike 2 (CS 2). Про це повідомили NAVI на своїй сторінці в X ввечері 31 березня.

Чемпіонат PGL Major Copenhagen 2024 відбувся у неділю, 31 березня та завершився на користь української команди. NAVI перемогли європейський склад американської команди FaZe Clan.

«Ми – перші чемпіони CS 2», – підтвердила українська команда.

Ігровий матч, який складався з трьох раундів, завершився з рахунком 2:1 на користь української команди. Опоненти боролися на картах CS2 Mirage, Inferno та Ancient – на останніх двох Українці здобули беззаперечну перемогу.

YOUR PGL Major Copenhagen 2024 CHAMPIONS! pic.twitter.com/p9buvHfl25 — NAVI (@natusvincere) March 31, 2024

Зазначимо, серед учасників команди – три українських кіберспортсмени, а також румун, литовець та фін. Проти них виступала американська команда гравців з Польщі, Норвегії, Естонії, Латвії та Словаччини. Матч відбувся за схемою Best of 3 (Bo3) – сім команд з різних країн виборюють перші три місця у загальних матчах, а згодом грають за першість.

Зазначимо, чемпіонат, який виграли українські кіберспортсмени – це найпрестижніше змагання кіберсвіту, де команди змагаються за призовий фонд та світове визнання. PGL Major Copenhagen 2024 – це перший турнір серії по грі CS 2, який проходив з 17 по 31 березня. Призовий фонд чемпіонату становить 1,25 млн доларів.

До слова, до 2023 року чемпіонати з CS відбувалися на базі Counter-Strike: Global Offensive. Вже у 2024 геймери розпочали змагання в оновленій Counter-Strike 2 – чемпіонат, який виграла українська команда, став першим змаганням з CS 2.