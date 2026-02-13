Інвестфонд Кріппи викупить компанію, що орендує землю на Хрещатику

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив інвестиційному фонду бізнесмена Максима Кріппи отримати контроль над компанією, яка орендує ділянку під забудову в центрі Києва – на Хрещатику, поряд із готелем «Дніпро». Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні у четвер, 12 лютого. Як повідомили в АМКУ, дозвіл отримало АТ ЗНВКІФ «АРС Кепітал», яке тепер може стати контролюючим власником компанії ТОВ «Грааль».

Згідно з даними YouControl, єдиним бенефіціаром фонду «АРС Кепітал» є Максим Кріппа, який нині проживає в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Власниками ТОВ «Грааль» наразі є п’ять юридичних осіб. Зокрема, «АРС Кепітал» уже володіє 24% компанії; ще 24% належать ЗНВКІФ «Бранко» громадянина Ізраїлю Офера Керзнера; 18,75% – ТОВ «Терра Люкс» Олега Гавриляка. Найбільшим співвласником є забудовник Ігор Ніконов, через ЗНВКІФ «Теннесі» та ЗНВКІФ «Ніагара» йому належать 33,25%.

ТОВ «Грааль» орендує земельну ділянку під забудову в центрі Києва за адресою вул. Хрещатик, 5-в. У 2021 році Київрада продовжила договір оренди ще на п’ять років. На цій території компанія планувала звести готельний комплекс «Столичний» з апартаментами – дев’ятиповерхову будівлю з підземним паркінгом на 504 місця під Європейською площею.

Раніше проєкт передбачав зведення хмарочоса висотою 47 поверхів (160 метрів) із паркінгом на 1000 місць. Для реалізації забудови «Граалю» також передали в оренду сусідню ділянку по вул. Грушевського, 4-б.

Ділянка на вул. Хрещатик, 5-в у центрі Києва, яку орендує ТОВ «Грааль» / Фото: Google Maps

Компанія «Грааль» ще у 2003 році перемогла в інвестиційному конкурсі з реконструкції Європейської площі. Тоді планувалося збудувати паркінг та офісно-готельний комплекс. У 2007 році Київрада дозволила фірмі знести будинок за адресою Хрещатик, 5, де свого часу працювали ресторан «Столичний» і офіс телеканалу «Київ». У самій компанії визнавали, що до 2013 року вона була пов’язана з Михайлом Табачником – братом ексміністра освіти Дмитра Табачника, але стверджували, що він продав свою частку ще у 2013 році.

Що відомо про Максима Кріппу?

Максима Кріппу пов’язують із приватизацією готелю «Дніпро», який розташований на сусідній ділянці з тією, що орендує ТОВ «Грааль». Донедавна він залишався непублічним бізнесменом, засновником низки компаній у сферах торгівлі, реклами та програмного забезпечення. На початку 2022 року Кріппа став офіційним власником української кіберспортивної команди NAVI.

У його будинку в Броварах зареєстрована компанія «Смартленд», яка більш ніж за 1 млрд грн придбала готель «Дніпро». Публічно про цю угоду тоді заявляв засновник NAVI Олександр Кохановський, не розкриваючи складу партнерів. Згодом з’ясувалося, що для купівлі «Смартленд» залучив кредити українських банків.

У 2023 році Кріппа купив українську студію GSC Game World – розробника ігор S.T.A.L.K.E.R. та Козаки. Наприкінці того ж року інвестиційний фонд «Генезис», що належить бізнесмену, купив столичний бізнес-центр Парус у депутата та забудовника Вадима Столара. Раніше цей об’єкт належав Вагіфу Алієву, а ринкову вартість угоди ЗМІ оцінювали у 100–150 млн доларів.

У 2024 році компанія «Ола Файн» Максима Кріппи стала переможцем приватизаційного аукціону з продажу готелю Україна. Фінальна ціна лота становила 2,51 млрд грн, а з урахуванням ПДВ до держбюджету вже перераховано понад 3 млрд грн. Також у 2025-му Кріппа викупив 75% у ТОВ «Міжнародний виставковий центр», якому належить найбільший виставковий комплекс в Україні.