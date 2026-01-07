Бійці підрозділу «Братство» ліквідували двох росіян

Бійці підрозділу ГУР «Братство» провели успішну операцію на Запорізькому напрямку, ліквідувавши кількох окупантів та взявши в полон двох росіян. Про це Головне управління розвідки Міноборони України повідомило у середу, 7 січня.

Відомо, що спеціальну операцію на Запорізькому напрямку військові провели у грудні 2025 року. Диверсійно-розвідувальна група підрозділу «Братство» здійснила глибокий рейд у тил противника в районі Каховського водосховища. У ході бойового виходу розвідники ліквідували двох російських окупантів, двох – поранили, а ще двох – взяли в полон.

Після цього бійці здійснили складний і тривалий супровід полонених, вони пройшли близько 27 км та вивели їх на підконтрольну Україні територію. Полонені розповіли цінну інформацію щодо місць перебування офіцерів, позицій артилерії, операторів БпЛА, районів зосередження особового складу, техніки та складів з боєприпасами.

«Проведена операція підтвердила наявність серйозних прогалин у системі фронтової оборони противника: ворог не очікує активних дій українських розвідників у глибині своїх позицій і не здатен чинити ефективний опір в тилу», – наголошують у дописі.

Нагадаємо, 4 січня розвідники підірвали на Кубані КамАЗ з військовослужбовцями російської бригади, яка скоювала воєнні злочини проти України.