Щороку священники збирають на закриті зустрічі

На Івано-Франківщині відбулися навчання для священників Української греко-католицької церкви, які займаються екзорцизмом. Їх очолив владика з Тернопільщини Дмитро Григорак, який є головою Асоціації екзорцистів УГКЦ.

Семінар для священників-членів Асоціації екзорцистів України проходили впродовж чотирьох днів, з 12 по 15 травня, у стінах Івано-Франківської духовної семінарії ім. священномученика Йосафата. Про це повідомили на сторінці Івано-Франківської архієпархії УГКЦ.

Зустріч відбувалися під головуванням Єпарха Бучацького з Тернопільщини та голови Асоціації екзорцистів УГКЦ, владики Дмитра Григорака. Отці-екзорцисти Української греко-католицької церкви збираються разом на закриті формаційні зустрічі щороку, і кожного разу семінари присвячені іншій темі. Цього року священники навчалися, а також єдналися у молитві божественної літургії та богослужіннях добового кола. «Під час проходження навчання екзорцисти мали змогу взаємно ділитися досвідом свого специфічного служіння», – йдеться в повідомлення Івано-Франківської архієпархії УГКЦ.

Додамо, що на Тернопільщині є чимало священників з різних парафій, які займаються екзорцизмом. Зокрема, в селі Монастирок Тернопільської області сеанси екзорцизму проводив на території Хрестовоздвиженського храму ієромонах отець Феодосій, який мав дозвіл на займання екзорцизмом. Однак 18 березня 2021 року настоятель монастиря загинув в смертельній аварії.

Також відомий священик Григорій Планчак з Колодіївки кілька років проводив сеанси екзорцизму і виганяв бісів. До нього їхали з усієї України на проповіді та служби. Однак у 2018 році Папа Римський Франциск позбавив чернечого сану девʼятьох послушників з двох монастирів УГКЦ в Тернопільській області, в тому числі й Планчака. Його позбавили сану саме через те, що священник проводив обряди екзорцизму без спеціального дозволу з Ватикану. Від тоді він покинув церкву в Колодіївці, і де зараз перебуває невідомо.