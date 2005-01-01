Позбавлені монашого стану ченці з Прикарпаття намагаються оскаржити рішення Папи

УГКЦ звинуватила в єресі о. Планчака та інших, а згодом Папа Римський видалив їх з монашого стану

Позбавлені монашого стану дев’ятеро монахів з монастиря в Посічі Івано-Франківської області передали Папі Римському докази своєї невинуватості. Про це повідомило ТСН.

Раніше монахи поїхали з монастиря УГКЦ на Тернопільщині, одночасно з монастиря жіночого пішли сім черниць, серед яких і Марія Баран, яка стверджує, що бачила видіння. Тепер ця спільнота живе в Посічі під Івано-Франківськом.

Настоятель Антоній-Григорій Планчак уже їздив до Ватикану та передавав Папі Римському докази невинуватості монахів. «Щодо екзорцизму – ми мали благословення від багатьох владик. Зрештою, як таким, екзорцизмом ми не займалися. Ми молилися лиш перед людьми: «Отче наш» та «Богородице Діво», – заявив настоятель монастиря Пресвятої Богородиці Знамення Антоній-Григорій Планчак.

Юрист монастиря з церковних справ о. Михайло Палій запевняє, що комісія Тернопільсько-Зборівської єпархії, котра готувала докази вини ченців для Папи, порушила церковні закони – монахів позбавила навіть права на захист, зокрема і щодо явлень Марії Баран.

Сама черниця твердить, що видіння вперше побачила майже 30 років тому, коли їй було 14, і бачить їх дотепер, але шокована тим, як її допитували члени єпархіальної комісії. «Вони якщо задавали питання, воно зразу звучало з осудом. Вони не давали мені можливості це сказати, як я переживаю», – каже вона.

Ченці сподіваються, що Папа Римський ознайомиться з їхніми доказами та скасує свій наказ про відлучення від церкви. Відповідь сподіваються отримати до кінця року.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск позбавив монашого стану дев’ятьох монахів з монастиря в Посічі Івано-Франківської області. Йдеться про монахів, яких за порушення монашої дисципліни і поширення «об'явлень» монахині Марії Баран, яка нібито чула голоси Бога Отця, Сина і Духа Святого. Серед тих, кого позбавили монаршого стану, був й отець Планчак.

Згідно з нормами церковного права, отці Планчак і Костевський не мають права бути священиками. Вони не можуть здійснювати будь-яких богослужінь в храмах чи поза ними, уділяти Святі Таїнства та звершувати будь-які прилюдні молитви за хворих, екзорцизми чи подібні практики.

У прес-службі Української греко-католицької церкви тоді зазначали, що рішення Папи Римського є остаточним і не може бути оскаржене.