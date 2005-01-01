Папа Франциск позбавив монашого стану дев’ятьох ченців УГКЦ з Прикарпаття

Монахів раніше вигнали з монастиря на Тернопільщині, після чого вони оселилися у монастирі села Посіч

Папа Римський Франциск позбавив монашого стану дев’ятьох монахів з монастиря в Посічі Івано-Франківської області. Йдеться про монахів, яких за порушення монашої дисципліни і поширення «об'явлень» монахині Марії Баран, яка нібито чула голоси Бога Отця, Сина і Духа Святого, вигнали з монастиря на Тернопільщині, після чого вони осіли на Прикарпатті.

Як повідомила у вівторок, 20 березня, прес-служба Української греко-католицької церкви (УГКЦ), 9 лютого 2018 року Святіший Отець Франциск затвердив декрети архиєпископа і митрополита Василя (Семенюка) про видалення з монашого стану дев’ятьох монахів: ієромонаха Антонія-Григорія (Романа Планчака), ієромонаха Андрія (Миколу Костевського), брата Макарія (Миколу Кошарського), брата Йоана (Михайла Ратича), брата Вартоломея (Андрія Зубрицького), брата Якова (Дмитра Сасіна), брата Пантелеймона (Івана Василика), брата Мар’яна (Муховського), брата Миколу (Хахулу). Це рішення Святішого Отця є остаточним і не може бути оскаржене.

Згідно із затвердженими декретами, вони втрачають приналежність до монашого стану, не мають права носити монаший одяг, втрачають усі права і позбавляються всіх обов’язків, які випливають зі складання монаших обітів, та не можуть більше називати себе монахами.

Крім того, згідно з нормами церковного права, отці Планчак і Костевський не мають права бути священиками. Вони не можуть здійснювати будь-яких богослужінь в храмах чи поза ними, уділяти Святі Таїнства та звершувати будь-які прилюдні молитви за хворих, екзорцизми чи подібні практики.