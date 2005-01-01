Папа Римський Франциск порадив львівському семінаристу не боятися татуювань

СвітЮлія Лавришин, 21 березня17411

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Папа Римський Франциск порадив львівському семінаристу не боятися татуювань
фото скріншот з відео
Папа Римський Франциск провів у Ватикані зустріч з молоддю з різних країн

Відповідаючи на запитання львівського семінариста Юліана Вендзиловича, Папа Римський Франциск сказав, що нормально сприймає татуювання як один з проявів сучасної культури. Як повідомило американське католицьке видання The Boston Pilot, це відбулось під час зустрічі понтифіка з молоддю з різних країн світу у понеділок, 19 березня.

За інформацією видання, семінарист Львівської духовної семінарії Святого Духа УГКЦ Юліан Вендзилович запитав Папу про те, як молоді священики повинні сприймати та оцінювати різні прояви сучасної культури, зокрема татуювання.

«Не бійтеся татуювань», – відповів Папа на це запитання.

При цьому понтифік додав: «Звичайно, можуть бути перебільшення». Однак, на його думку, татуювання «є ознакою приналежності». Тобто, як пояснив Папа, побачивши в молодої людини татуювання, можна запитати про його зміст і це може стати початком цікавого діалогу.

Додамо, що на зустрічі з понтифіком було 300 молодих людей з усього світу. Повна відеотрансляція зустрічі – на офіційному сайті Папи Римського.

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