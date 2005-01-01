Папа Римський повінчав пару бортпровідників у літаку на висоті 11 км

Папа Римський Франциск у літаку на висоті 11 тисяч метрів повінчав двох бортпровідників. Церемонія відбулася під час подорожі Папи між містами в Чилі.

За інформацією BBC, подружжя – 39-річна Паула Руїс та 41-річний Карлос Елорріга – вже були офіційно одружені. Однак тепер вони попросили Папу Франциска благословити їхній шлюб. Вони не змогли повінчатися раніше у своїй церкві в столиці Чилі, адже її у 2010 році пошкодив землетрус.

Папа Римський запропонував провести коротку церемонію, свідком якої виступив представник авіакомпанії. Він же підготував рукописну «довідку», яку Папа Франциск підписав, чим офіційно повінчав пару.