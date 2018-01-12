Напередодні візиту Папи Римського у столиці Чилі сталася низка вибухів біля католицьких храмів

СвітРоман Ганкевич, сьогодні, 09:37910

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Напередодні візиту Папи Римського у столиці Чилі сталася низка вибухів біля католицьких храмів
фото колаж Santiago Times
Папа Римський Франциск повинен прибути в Чилі в понеділок, 15 січня

У ніч на суботу, 13 січня, неподалік від католицьких церков в чилійській столиці Сантьяго-де-Чилі сталисяя вибухи. Про це повідомляє The Santiago Times.

Як зазначається, зловмисники залишили саморобні вибухові пристрої біля трьох церков. Будівлям завдано незначного збитку. Ніхто не постраждав, тому що напад скоїли вночі. Нападники також розкидали антирелігійні листівки з погрозами понтифіку.

Обраний в грудні президент країни Себастьян Піньєра назвав ці випадки «актом насильства» і засудив їх. «Ненависть і нетерпимість не можуть переважати над повагою і верховенством права. Ми приймемо Папу Франциска з радістю і спокоєм», - написав він у Twitter.

Папа Римський Франциск повинен прибути в Чилі в понеділок, 15 січня, і пробуде там чотири дні, потім він відвідає Перу.

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