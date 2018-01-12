Напередодні візиту Папи Римського у столиці Чилі сталася низка вибухів біля католицьких храмів

Папа Римський Франциск повинен прибути в Чилі в понеділок, 15 січня

У ніч на суботу, 13 січня, неподалік від католицьких церков в чилійській столиці Сантьяго-де-Чилі сталисяя вибухи. Про це повідомляє The Santiago Times.

Як зазначається, зловмисники залишили саморобні вибухові пристрої біля трьох церков. Будівлям завдано незначного збитку. Ніхто не постраждав, тому що напад скоїли вночі. Нападники також розкидали антирелігійні листівки з погрозами понтифіку.

Обраний в грудні президент країни Себастьян Піньєра назвав ці випадки «актом насильства» і засудив їх. «Ненависть і нетерпимість не можуть переважати над повагою і верховенством права. Ми приймемо Папу Франциска з радістю і спокоєм», - написав він у Twitter.

Condeno los actos de violencia contra Iglesias de Peñalolén, Estación Central y Recoleta esta madrugada. El odio y la intolerancia no pueden primar por sobre el respeto y el Estado de Derecho. Recibamos al Papa Francisco con alegría y en paz. — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) January 12, 2018

Папа Римський Франциск повинен прибути в Чилі в понеділок, 15 січня, і пробуде там чотири дні, потім він відвідає Перу.