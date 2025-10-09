У Золочівському районному суді Львівської області розглядають справу про можливе неналежне виконання професійних обов’язків медиками центральної лікарні у місті Буськ, які не побачили у пацієнта ознаки апендициту.



За матеріалами справи, 29 січня 2024 року, мати неповнолітнього хлопця звернулась до сімейного лікаря, через підвищену температуру, нудоту та сильного болю у животі її сина. Лікар призначив жарознижувальні та протиблювотні препарати, які на деякий час полегшили стан дитини, однак згодом симптоми повернулися.

31 січня матір знову викликала сімейну лікарку, після повторного огляду медиків, у хлопця запідозрили пневмонію та доправили у центральну лікарню Буська. Там він пробув до 9 лютого. Після виписки із лікарні, за словами мами пацієнта, вже на наступний день стан її дитини різко погіршився. 10 лютого хлопця знову госпіталізацізували. Після обстеження йому поставили діагноз «Гострий гангренозно-перфоративний апендицит, апендикулярний абсцес ІІІ ступеня, перитоніт ІІ ступеня, флегмонозний оментит, лівобічна нижньодольова пневмонія, ексудативний плеврит зліва, фіброторакс зліва» та прооперували. Лікування тривало понад два тижні – 26 лютого.

Мати дитини звернулася до поліції, повідомивши, що лікарі неналежно виконали свої обов’язки та втратили час, необхідний для правильного лікування. Правоохоронці проводять експертизи, щоб встановити, чи дійсно медики діяли неналежно.

За вчинення цього злочину передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до п’яти років або обмеження волі до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися медичною діяльністю.