Перевірте, чи є ви в переліку тих, у кого в серпні зросте пенсія

У серпні не передбачено масового перегляду пенсійних виплат, проте окремі категорії пенсіонерів можуть отримати доплати за віком. Також набирає чинності новий закон, що дозволить частині пенсіонерів збільшити трудовий стаж і, відповідно, виплати. Хто і на які доплати може розраховувати, читайте на сайті ZAXID.NET.

Хто отримає доплати до пенсії в серпні

Вікові доплати до пенсії у серпні отримають пенсіонери, які досягли віку 70, 75 і 80 років і чия пенсія не перевищує 10,34 тис. грн.

Нарахування надбавки відбувається з дня досягнення відповідного віку. Наприклад, якщо пенсіонер народився 1 числа, то він отримає повний розмір надбавки разом з пенсією за цей місяць. Якщо ж пенсіонер народився 20 числа, то отримає до своєї пенсії доплату за 10 днів – в розрахунку за дні після настання відповідного віку, пояснюють на сайті Пенсійного фонду України.

Розмір доплат за віком

Люди, яким у серпні виповниться 70, 75 або 80 років, можуть розраховувати на такі доплати:

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від 70 років до досягнення 75-річного віку – до 300 грн;

від 75 до 80 років – до 456 грн;

від 80 років і старше – до 570 грн.

Проте важливо пам’ятати, як нараховується кожна наступна вікова надбавка. У людини, якій, наприклад, виповнилося 75 років, надбавка до пенсії становитиме 156 грн, а не 456, адже у неї вже є надбавка у розмірі 300 грн, призначена у 70 років. Тобто при досягненні відповідного віку відбувається донарахування до наступного розміру надбавки.

Для того, щоб отримувати доплату за віком до пенсії, не потрібно нікуди звертатися – перерахунок відбувається автоматично.

Перегляд стажу

Також у серпні Пенсійний фонд може провести індивідуальні перерахунки для тих, у кого з’явилися підстави для збільшення виплат через набуття додаткового страхового стажу після виходу на пенсію, зміну статусу або подання документів, що впливають на розмір пенсії. Для цього потрібно особисто або онлайн звернутися з відповідною заявою і документами в ПФУ.

Окрім того, 2 серпня набуде чинності закон про внесення деяких змін у закон про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Серед іншого, у ньому є важлива норма, що допоможе збільшити трудовий стаж і подати документи для перегляду розміру виплат.

Ідеться про те, що раніше несплата роботодавцем єдиного соціального внеску (ЄСВ) за працівника означала втрату стажу для цього працівника. Проте тепер цей стаж зараховуватимуть до загального, але за однієї умови: якщо роботодавець подав звітність і нарахував внески (не менше мінімального), навіть якщо фактично не сплатив їх.

Більше про нові зміни у пенсійному законодавстві читайте в матеріалі ZAXID.NET «Бюрократії стане менше: у серпні запрацює новий закон про призначення пенсій».