Анна Данило зникла 29 листопада

У неділю, 30 листопада, поліція Львівщини оголосила в розшук 13-річну львів’янку Анну Данило, яка напередодні вийшла з дому гуляти з собачкою і не повернулася.

Як повідомили в поліції Львівщини, Анна Данило, 2012 року народження, близько 12:00 29 листопада вийшла з дому гуляти з собакою породи «йорк» на вул. Широкій та досі не повернулася.

Дівчинка була одягнена у куртку шоколадного кольору, сірі джинси, рожеву кофту, взута в чорні уги. На собаці – чорна балонова куртка. Прикмети дівчини: зріст – 160 сантиметрів, худорлявої статури, волосся – каштанове, довге.

У поліції уточнили ZAXID.NET, що дівчинка пішла з дому без телефона. Про її зникнення в поліцію повідомила мама.

Усіх, хто має інформацією про місцеперебування розшукуваної, просять повідомляти за номером телефону: +380686996510 або на оперативну лінію 102.