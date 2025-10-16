Владислав Куляс зник 15 жовтня

У четвер, 16 жовтня, поліція Львівщини оголосила в розшук 13-річного Владислава Куляса з села Колбаєвичі Рудківської громади на Львівщині, який пішов до школи напередодні і додому не повернувся.

Як повідомили в поліції Львівщини, Владислав Куляс, 2012 року народження, 15 жовтня вранці близько 8:00 вийшов з дому до гімназії та до цього часу не повернувся. Самбірський районний відділ поліції оголосив у розшук безвісти зниклого.

Хлопчик був одягнутий у куртку темно-сірого кольору з капюшоном, штани чорного кольору, взутий у сірі кросівки та шапку світло-сірого кольору .

Прикмети: зріст 160 см, худорлявої статури, волосся світло-русяве, коротке.

У Самбірському відділі поліції розповіли ZAXID.NET, що 15 жовтня хлопець не був у школі та досі його місце перебування невідоме. Хлопця шукають у лісі та в закинутих будівлях у Рудках та в селі Колбаєвичі.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування розшукуваного, просять повідомляти за номерами телефонів: +380969027708, +380677843965 або на оперативну лінію 102.