Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило статистику корупційних справ по областях України. Найбільше корупційних правопорушень зафіксували у Львівській області, а найменше – на Луганщині, йдеться на сайті НАЗК.

За період від 1 січня до 25 грудня 2023 року НАЗК зафіксувало всього 3045 записів у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані із корупцією правопорушення. Із них за судовими рішеннями – всього 2757 випадків.

Перше місце за кількістю записів реєстру в розрізі областей стала Львівщина. На її території зафіксували 243 записи, 216 із яких – за судовими рішеннями. Зазначається, що 153 правопорушення визнали кримінальними, 63 – адміністративними. За дисциплінарними стягненнями було зареєстровано 27 правопорушень.

Статистика корупційності областей за реєстром

Найбільш корупційними областями після Львівської області є:

Київська;

Вінницька;

Дніпропетровська;

Одеська;

Сумська.

З шостого по 10 місце корупційності посідають переважно західні регіони – Волинська (111 справ), Рівненська (132 справи), Тернопільська (123 справи), Чернівецька (111 справ) та Чернігівська область. Найменш корупційними областями на заході України стали Івано-Франківщина (77 справ), Хмельниччина (103 справи) та Закарпаття (110 справ).

Найменше правопорушень зафіксували в областях, де тривають активні бойові дії. Зокрема, на Луганщині НАЗК зафіксувало всього один корупційний випадок, а на Херсонщині – п’ять. Жодного правопорушення не зафіксовано у тимчасово окупованому Криму.