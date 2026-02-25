Фахівці радять не знеструмлювати без потреби холодильники, морозильники, системи безпеки

Багато людей звикли вимикати побутову техніку з розетки одразу після використання – задля економії електроенергії або з міркувань безпеки. Проте деяким пристроям часте повне знеструмлення може нашкодити та навіть скоротити термін їх служби. Які прилади краще не вимикати, пише «Радіо Трек».

Які прилади краще не вимикати з мережі

OLED-телевізор

Телевізори з OLED-екраном періодично запускають автоматичне оновлення пікселів. Цей процес допомагає зберігати якість зображення та запобігати вигоранню екрана. Якщо регулярно висмикувати вилку з розетки, цикл може перериватися, що з часом негативно вплине на картинку. Тому такі телевізори рекомендують вимикати кнопкою живлення або переводити в режим очікування, а не повністю знеструмлювати.

Wi-Fi-роутер

Роутер забезпечує доступ до інтернету та підтримує роботу інших систем у домі – камер відеоспостереження, сигналізації, елементів розумного дому. Часті відключення можуть спричиняти збої в роботі мережі або додаткове навантаження під час повторного запуску. Вимикати його доцільно лише у випадках тривалої відсутності або за необхідності перезавантаження.

Струменевий принтер

Струменеві принтери мають друкуючу головку, яка після завершення роботи переходить у спеціальний режим. Якщо різко знеструмити пристрій, процес може не завершитися правильно. Після повторного ввімкнення принтер запускає очищення системи, витрачаючи більше чорнила. Щоб уникнути зайвих витрат і зносу, краще вимикати його штатною кнопкою.

Також фахівці радять не знеструмлювати без потреби холодильники, морозильники, системи безпеки, розумні термостати та інші пристрої, робота яких має бути безперервною.