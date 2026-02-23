Існують прості способи догляду, які допоможуть довше зберегти її чистою, без стороннього запаху

Губка для миття посуду швидко зношується, вбирає запахи та стає розсадником бактерій, через що ми постійно змушені змінювати її ледь не щотижня. Однак існують прості способи догляду, які допоможуть довше зберегти її чистою та без стороннього запаху. Pixel Inform розповідає, як продовжити термін служби губки для миття посуду.

Як продовжити термін служби губки для миття посуду?

Після кожного миття посуду губку варто ретельно прополіскувати під теплою водою, щоб видалити залишки жиру та мийних засобів. Також ви можете використовувати розчин лимонної кислоти, щоб її знезаразити.

Однак найважливіша процедура, яку багато хто пропускає, – це сушіння губки. Найчастіше після миття губка залишається на борту раковини, де вона лежатиме, чекаючи наступного миття. Натомість її слід покласти так, щоб вона могла висохнути з усіх боків. Завдяки цьому в ній не буде необхідного для розмороження мікробів вологого середовища. Ви можете навіть прорізати в ній отвір, щоб з’явилась можливість надягати її на кухонний кран.