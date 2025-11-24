Вони підказують, для яких поверхонь та задач їх варто використовувати

Як виявляється, яскраві кольори губок – це не просто дизайн. Вони підказують, для яких поверхонь та задач їх варто використовувати. Cnet розповідає, що все ж таки означають кольори губок для посуду.

Що означають кольори губок для миття посуду?

Відтінок губок вказує на те, наскільки вони абразивні чи поглинальні. Це важливо, адже неправильно підібрана губка може перенести бактерії з обробної дошки на інший посуд або залишити подряпини на стільницях. Тому правильний підбір губки для конкретного завдання захищає як поверхні, так і посуд.

Зелені губки

Це багатофункціональні, надійні губки, які готові впоратися практично з будь-чим. Вони часто призначені для загального прибирання та миття посуду, а також забезпечують достатню силу очищення навіть для стійких плям. Проте зелені губки занадто груді для скла, нержавіючої сталі та інших чутливих поверхонь.

Жовті губки

Такі губки не надто грубі, але й не надто м’які. Вони підходять для очищення більш делікатних поверхонь, такий як скляний посуд, стільниці та кухонні раковини.

Сині губки

Якщо ви маєте справу з делікатними поверхнями, оберіть синю губку. Це найменш абразивний варіант, який ідеально підходить для дуже делікатних поверхонь, таких як скла або нержавіюча сталь.

Червоні та рожеві губки

Ці губки підійдуть для очищення стійких, пригорілих залишків їжі або для найбрудніших зон завдяки своїй підвищеній абразивності.

Чорні губки

Це високоабразивні, міцні губки призначені для ретельного очищення стійких, пригорілих плям на твердих поверхнях.