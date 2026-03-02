Спирт і перекис водню вам допоможуть: що робити, якщо на ванні з'явилась іржа
Часто звичайне миття не допомагає, але є простий та дієвий спосіб, що дозволяє швидко позбутися цих неприємних плям
На поверхні ванни з часом можуть з’являтися іржаві плями, які псують вигляд всієї ванної. Часто звичайне миття не допомагає, але є простий та дієвий спосіб, що дозволяє швидко позбутися цих неприємних плям. Pixel Inform розповідає, як позбутися іржі.
Як очистити ванну від іржавих плям?
Щоб іржа зникла, варто скористатися доступними засобами – перекисом водню і нашатирним спиртом. Просто змішайте 25 грамів перекису водню та 70 міліграмів нашатирного спирту в скляній банці й залиште постояти 5 хвилин.
Нанесіть готовий засіб на поверхню ванни й трохи потріть, залиште на 5-10 хвилин, а потім змийте. Повторіть процедуру, щоб підсилити ефект.
