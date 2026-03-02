Часто звичайне миття не допомагає, але є простий та дієвий спосіб, що дозволяє швидко позбутися цих неприємних плям

На поверхні ванни з часом можуть з’являтися іржаві плями, які псують вигляд всієї ванної. Часто звичайне миття не допомагає, але є простий та дієвий спосіб, що дозволяє швидко позбутися цих неприємних плям. Pixel Inform розповідає, як позбутися іржі.

Як очистити ванну від іржавих плям?

Щоб іржа зникла, варто скористатися доступними засобами – перекисом водню і нашатирним спиртом. Просто змішайте 25 грамів перекису водню та 70 міліграмів нашатирного спирту в скляній банці й залиште постояти 5 хвилин.

Нанесіть готовий засіб на поверхню ванни й трохи потріть, залиште на 5-10 хвилин, а потім змийте. Повторіть процедуру, щоб підсилити ефект.