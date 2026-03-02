Коли останній сніг нарешті розтає, а земля стає вологою та важкою, саме в цей момент її слід підживити за допомогою доломітового борошна

Щоб отримати щедрий урожай на городі, важливо не лише вчасно сіяти та доглядати за рослинами, а й правильно підготовлювати ґрунт. І коли останній сніг нарешті розтає, а земля стає вологою та важкою, саме в цей момент її слід підживити за допомогою доломітового борошна. «Добрі новини» розповідають, як потрібно підживлювати землю після зими.

Навіщо додавати доломітове борошно?

Доломітове борошно – це м’який, природний засіб, який діє делікатно, але дуже ефективно. А весняна тала вода – найкращий провідник. Порошок розсіюється по поверхні, і разом із залишками вологи мінерали проникають глибоко в ґрунт.

Як правильно використовувати борошно?

Не слід чекати, доки земля висохне й вкриється тріщинами. Посипте порошок прямо по грязюці й ви помітите, як він поступово зникає, вбираючись в землю. Достатньо однієї-двох склянок на квадратний метр. Порошок дуже дрібний, тому в сонячний вітряний день він може літати всюди, тому краще працювати, коли на вулиці немає вітру або розсипати засіб низько над землею.

Доломітове борошно також можна сипати під кущі смородини, аґрусу та навколо плодових дерев.