Гладіолус отримав звання найкращої цибулинної рослини 2026 року від міжнародної організації Flowerbulb.eu. Ця літня квітка відзначається яскравими кольорами, високими квітконосами та привабливістю для запилювачів, що робить її чудовим вибором для саду.

Чому гладіолус такий популярний

Назва рослини походить від латинського слова gladius – «меч», що пояснює мечоподібне листя та прізвисько «мечоподібна лілія». Гладіолус привертає увагу не лише яскравими квітами, а й своїм ароматом, який приваблює метеликів, бджіл і джмелів.

Види та сорти гладіолусів

Серед сотень доступних сортів найбільш популярні великоквіткові гладіолуси. Мініатюрні та компактні сорти ростуть від 30 до 60 см і добре підходять для контейнерів, а сучасні гібриди можуть сягати понад метра заввишки. Квітконіс містить десятки бутонів, які розкриваються послідовно знизу вгору.

Посадка та догляд

Гладіолуси садять навесні після останніх заморозків. Для правильного росту цибулини потребують добре дренованого ґрунту та сонячного місця з мінімум шістьма годинами світла на день. Полив у посушливі періоди обов’язковий.

Щоб продовжити сезон цвітіння, садіть цибулини хвилями кожні два тижні до кінця червня. Високі рослини потребують додаткової опори, яку можна забезпечити кілками або за допомогою декоративних трав та півоній.

Поєднання з іншими рослинами

Гладіолус добре виглядає поруч із жоржинами та декоративними травами, створюючи ефектні контрасти кольору та текстури. Також у саду корисно мати ароматні рослини: лаванда, розмарин, чебрець, меліса і жасмин наповнюють повітря приємними ароматами і створюють затишний куточок для відпочинку.

Переваги гладіолуса

Висаджуючи гладіолус, ви отримуєте довговічне та яскраве цвітіння протягом усього літа. Рослина приваблює не лише людей, а й комах-запилювачів, роблячи сад живим, барвистим та доглянутим.