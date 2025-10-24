Однак чавунні сковорідки потребують ретельнішого догляду, особливо якщо на них з’явилась іржа

Чавунні сковорідки є популярним вибором для приготування різноманітних страв. Вони чудово підходять для обсмажування таких продуктів, як мʼясо, а їхня природна здатність утримувати тепло означає, що вони готують їжу рівномірніше загалом, оскільки залишаються гарячими довше, ніж сковорідки з нержавіючої сталі. Однак чавунні сковорідки потребують ретельнішого догляду, особливо якщо на них з’явилась іржа. Shuba розповідає, як зробити це правильно.

Як видалити іржу з чавунної сковорідки?

Якщо іржі на сковорідці небагато і вона з’явилася недавно, її можна відмити губкою для посуду. Якщо іржа застаріла – тут допоможе металевий шкребок. Але не варто боятися, чавун від нього не постраждає, адже він дуже стійкий до пошкоджень.

Потім сковорідку потрібно вимити мийним засобом та витерти насухо. А щоб іржа не повернулася, на сковорідку потрібно капнути 2-3 краплини олії та втерти їх у сковороду паперовим рушником. Олія захистить поверхню від іржі. А якщо перед втиранням олію зі сковородою розігріти, ефект буде ще кращим.

Також ви можете використати оцет. Перед тим як відтирати застарілу іржу, потрібно спочатку замочити іржаву поверхню на годину в розчині оцту 9% та води у співвідношенні 1:1. Кислотність оцту може допомогти розчинити іржу, а також вбити бактерії.