Існує кілька простих способів повернути сковороді чистоту без зайвих зусиль

Алюмінієвий посуд зручний у використанні, але з часом на його поверхні з’являється нагар. Проте існує кілька простих способів повернути сковороді чистоту без зайвих зусиль. «РБК-Україна» розповідає, як відчистити алюмінієву сковороду від нагару.

Як очистити алюмінієву сковороду від нагару?

Перекис водню та сода

Цей метод підійде для очищення як зовнішніх, так і внутрішніх поверхонь. Вам потрібно змішати харчову соду з перекисом водню, поки суміш не стане схожою на пасту. Розігрійте сковороду на плиті, зніміть її з вогню та акуратно нанесіть суміш на забруднені ділянки.

Через 10-15 хвилин видаліть нагар м’якою губкою або щіткою, а потім промийте сковорідку.

Кухонна сіль

Цей метод відійде для очищення внутрішніх поверхонь. Насипте в сковорідку 300 грамів солі, залийте водою та доведіть до кипіння. Кип’ятіть 10-15 хвилин. Після цього зніміть з вогню та видаліть нагар дерев’яною лопаткою або губкою. А потім промийте сковорідку під проточною водою.