Але якщо ваш надійний гриль провів зиму в сплячці, вам варто ретельно очистити його, перш ніж запускати в роботу

Для багатьох людей літо – це сезон гриля на свіжому повітрі. Але гриль варто ретельно почистити, перш ніж запускати в роботу. SouthernLiving розповідає, як почистити гриль перед використанням.

Як очистити гриль?

Розігрійте гриль.

Першим кроком перед початком процесу очищення гриля має бути його попереднє розігрівання, що допомагає спалити будь-які залишки жиру або їжі, що прилипли до решіток. Розігрівайте обидві сторони решітки протягом 30 хвилин кожну або поки весь жир не згорить.

Розберіть гриль.

Гриль краще чистити повністю розібравши, після того, як він охолоне. Розбирання гриля передбачає від’єднання всіх змінних частин та їх підготовку до подальшого очищення.

Почистьте решітки та внутрішні стінки.

Використовуйте щітку або зім’яту фольгу для видалення нагару з решіток, кришки та бокових стінок.

Видаліть шматки жиру за допомогою розчину мийного засобу.

Зробіть розчин, використовуючи теплу воду та засіб для миття посуду. Протріть ним решітки та корпус гриля. Після цього потрібно обов’язково ретельно промити гриль водою, щоб уникнути залишків мила.

Пропилососьте дно гриля.

Їжа та залишки можуть осідати на дно, через що краще використовувати пилосос, щоб прибрати шматочки, які туди впали.

Видаліть плями іржі та відполіруйте зовнішню частину нержавіючої сталі.

Щоб очистити іржу, змішайте оцет та харчову соду (2:1), нанесіть на іржу та залиште на 30 хвилин, а потім змийте. Для полірування нержавіючої сталі використовуйте оцет на вологій ганчірці.

Зберіть деталі назад і знову розігрійте гриль.

Після того як ви очистили гриль, поверніть решітки та інші деталі на свої місця і знову розігрійте гриль на 20 хвилин.