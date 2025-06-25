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Деко з часом втрачає свій вигляд, на ньому з’являються підгорілі плями, жир і нагар, які важко відмити звичайною губкою

Деко з часом втрачає свій вигляд, на ньому з’являються підгорілі плями, жир і нагар, які важко відмити звичайною губкою. Але існує кілька ефективних способів, які повернуть чистоту і блиск без зайвих зусиль. Real Simple розповідає, як почистити деко, щоб воно виглядало як нове. Що вам знадобиться: харчова сода;

перекис водню;

пляшка з розпилювачем;

губка для чищення;

сталева вата (необов'язково) або металева губка. Як очистити деко: Рясно посипте деко харчовою содою. Особливо зосередьтеся на ділянках з видимими плямами або брудом. Збризніть харчову соду перекисом водню, щоб вона покрила все деко. Ви можете зробити це за допомогою розпилювача. Зверху знову посипте харчову соду, а потім збризніть перекисом водню. Залиште суміш настоятися щонайменше на 4 години, а краще на ніч. Цій суміші потрібен час, щоб подіяти. Однак не залишайте суміш на сковороді занадто довго, оскільки перекис водню та харчова сода можуть ще більше окиснити деко, якщо пройде забагато часу. Використайте губку для чищення, щоб видалити суміш. Можливо вам доведеться занурити губку у воду, щоб розм’якшити засохлу харчову соду. Залежно від ступеня забруднення дека, плями можуть легко змитися, або це може вимагати додаткових зусиль.Після того, як більшість плям буде видалено, ретельно промийте деко. Якщо залишилося кілька стійких плям, обережно видаліть їх сталевою або металевою губкою. Не забудьте використати рукавички під час роботи. Переконайтеся, що сталева губка, яку ви використовуєте, не надто абразивна. Вам потрібно прибрати лише плями та забруднення, не пошкоджуючи металеву поверхню. Після цього ретельно вимийте деко.

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