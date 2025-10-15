Без доступу до централізованого тепла є рішення, які допоможуть підтримати комфортну температуру

Через пошкодження енергетичної інфраструктури України ризик залишитися без опалення, світла та газу восени й узимку знову став реальністю. В умовах блекауту обігрів житла може стати справжнім викликом. Та навіть без доступу до централізованого тепла існують рішення, які допоможуть підтримати комфортну температуру. Про них пише УНІАН.

Портативні обігрівачі з акумулятором

Це компактні пристрої, які заряджаються через USB від розетки або павербанка. Вони зберігають тепло протягом кількох годин. Ідеально підходять для точкового обігріву: рук, ніг, спини. Також популярні електропледи або жилети з підігрівом, вони споживають мінімум енергії, але ефективно зберігають тепло тіла. Мінус: не здатні обігріти цілу кімнату, лише локально тіло.

Хімічні грілки

Це мініатюрні нагрівачі, які активуються при контакті з повітрям і виділяють тепло до 6-8 годин. Часто використовуються у туризмі та в польових умовах. Їх зручно вкладати в рукавиці, взуття, внутрішні кишені або під одяг. Перевага: повністю автономні, не потребують електроенергії.

Електрообігрівач + зарядна станція

Якщо у вас є потужна портативна електростанція, до неї можна підключити обігрівач, електропростирадло чи навіть тепловентилятор. Це найефективніший спосіб обігріву в квартирі за повної відсутності електрики. Недолік: висока вартість – від 30 000 грн. Але це інвестиція в енергонезалежність.

Газові та гасові обігрівачі

Якщо попередні варіанти недоступні, можна використовувати прилади на газових балонах або гасі. Але ці методи пов’язані з серйозними ризиками.

Газові обігрівачі споживають кисень і можуть виділяти чадний газ. Їх потрібно використовувати лише в добре провітрюваних приміщеннях.

Парафінові або гасові нагрівачі вимагають особливої обережності, легко спричинити пожежу при неправильному використанні.

Якщо обрали один із цих варіантів – ніколи не залишайте прилад без нагляду та дотримуйтесь інструкцій.