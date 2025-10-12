Податкова не може впливати на ціни бізнесу, проте просить продавців бути людяними

Пристрої, що здатні забезпечити електроенергією домівки українців під час відключень світла, різко подорожчали після останніх атак росіян. Подекуди ціни зросли на 30%, написала на своїй фейсбук-сторінці виконувачка обов’язків голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

«Протягом дня отримала декілька тривожних дзвінків. В той час, як люди сиділи без електрики та води по 12-18 годин, а енергетики роблять все, щоб повернути світло в наші домівки, дехто вирішив підзаробити. Наприклад, одна з мереж протягом двох годин підвищила ціну на одну і ту саму зарядну станцію більше, ніж на 2 тисячі. Бо розуміють, що в критичній ситуації люди змушені будуть переплачувати», – йдеться в дописі.

Леся Карнаух зазначила, що найчастіше фіксуються випадки завищення цін серед оптовиків, які відчули попит з боку роздрібної торгівлі. Бажання заробити в. о. голови ДПС називає логічним, проте закликає бізнес не підвищувати ціни штучно.

Окрім завищення цін на зарядні станції та інші пристрої резервного живлення, Леся Карнаух сказала, що фіксується багато випадків продажу «сірої» техніки.

«Ми все бачимо, фіксуємо та реагуватимемо належним чином. В межах контролю за касовою дисципліною звертатимемо увагу на правильність встановлення ціни на товар для коректного визначення розміру та повноти майбутніх податкових платежів. Дуже розраховую, що штучний стрибок цін – тимчасовий. Бо, насамперед, маємо керуватися взаємоповагою й підтримкою одне одного», – додала очільниця податкової служби.

Додамо, що існує державне регулювання цін в паливно-енергетичній галузі. Цим займається Кабінет міністрів України, а контролює – Держпродспоживслужба. Проте під регулюванням перебувають тарифи на енергоносії для населення – на газ, вугілля, електроенергію, а не пристрої резервного живлення чи будь-яка техніка.