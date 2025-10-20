Walmart вже продає українські товари

Найбільша у світі роздрібна мережа Walmart почала продавати українські товари та планує збільшувати їхню представленість на полицях. Про це повідомив ексконгресмен США та президент Capital Hills Джеймс Чарльз Слеттері в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Менеджмент Walmart дуже вражений якістю українських товарів. Вони відповідають світовим стандартам, тому ми маємо активно працювати над їхнім просуванням на американському ринку», — сказав Слеттері на зустрічі з українськими виробниками.

Довідково. В Україні інтереси компаній представляє Capital Hills, у США – Slattery Strategy, яка має ексклюзивний контракт із Walmart.

Першим брендом, який зацікавив ритейлера, став Woodandhearts – виробник дерев’яних іграшок за методикою Монтессорі. Спочатку продукція була на маркетплейсі, зараз її вже можна знайти на полицях Walmart. Також ведеться робота з іншим брендом іграшок та виробником заморожених продуктів, акцент – на унікальній та конкурентній продукції.

Віцепрезидент Capital Hills Олег Маліневський уточнив, що компанія супроводжує українські бренди на всіх етапах: від консультацій до логістики та укладення контрактів. За його словами, найскладніший етап – встановлення відносин із Walmart і підписання контракту.

Конкурентні переваги українських виробників

Слеттері підкреслив, що після підвищення імпортних мит для Китаю на 100% українські товари отримали додаткові конкурентні переваги.

«Це велика можливість для українських виробників вийти на величезний ринок США. Не лише Walmart шукає альтернативу китайським товарам, а й інші ритейлери, зокрема Costco, Target та Home Depot, виявляють інтерес до української продукції», — сказав він.

Довідково. Walmart Inc. налічує понад 10 750 магазинів у 19 країнах, щотижня обслуговуючи близько 270 млн клієнтів. Оборот компанії у 2024 році склав $648,1 млрд, чистий прибуток — $15,51 млрд.

ТОВ Кепітал Хіллз створено у 2023 році. Кінцеві бенефіціари — Джеймс Слеттері, Майкл Жовнер, Олег Маліневський та Наталія Пятигіна (по 25% кожен).