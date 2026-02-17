У вівторок, 17 лютого, російські окупанти завдали дронового удару по автомобілю з енергетиками Словʼянської ТЕС на Донеччині. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще один працівник отримав поранення, повідомили у пресслужбах Міненерго та ДСНС.

За даними рятувальників, росіяни атакували FPV-дроном машину, яка рухалася містом Миколаївка Краматорського району. Заступник міністра енергетики Артем Некрасов повідомив, що в машині перебували четверо працівників Словʼянської теплоелектростанції.

«Троє людей загинули, одна особа – поранена. Рятувальники допомогли постраждалому та передали його працівникам “швидкої”», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

Некрасов додав, що вночі росіяни здійснили чергову комбіновану атаку на енергетичну інфраструктуру у низці регіонів. Внаслідок атак є знеструмлення споживачів у Дніпропетровській, Одеській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Крім того, порушене теплопостачання у Сумах та Одесі.

Зазначимо, через російську атаку пошкоджений житловий будинок в Одесі, є четверо постраждалих. У Сумах дрон влетів у житлову забудову та вбив жінку, ще шестеро людей постраждали.