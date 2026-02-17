Росіяни атакували приватний сектор на Сумщині

У ніч на вівторок, 17 лютого, російські окупанти атакували ударними безпілотниками Сумську область. Під атаку потрапила житлова забудова в Охтирському районі, там загинула людина та шестеро постраждали, повідомили у пресслужбі Сумської обласної прокуратури.

За даними слідства, близько 03:10 12 лютого росіяни завдали удару по Кириківській громаді Охтирського району. За попередніми даними, атаку здійснили три безпілотники.

«Унаслідок атаки окупантів загинула 68-річна жінка. Її родина - 42-річний син, 40-річна невістка та двоє їх синів, яким 7 та 15 років, отримали поранення. У сусідньому будинку поранено 79-річну жінку та 54-річного чоловіка», – повідомили у пресслужбі прокуратури.

Постраждалих внаслідок атаки госпіталізували. На місці удару працюють правоохоронці, які документують наслідки ворожого обстрілу. Прокуратура проводить досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 ККУ (воєнний злочин, який призвів до загибелі людини).

Зазначимо, у ніч на 17 лютого росіяни також вдарили по Одесі – там серйозно пошкоджені енергетична інфраструктура та житлові будинки. Внаслідок атаки у місті постраждали четверо людей. Також руйнування зафіксували у Дніпрі – там пошкоджена адміністративна будівля. Крім того, вибухи лунали в Івано-Франківській області – Повітряні сили повідомили про крилаті ракети в напрямку Бурштину.