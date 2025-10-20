Ділянка на просп. Червоної Калини, 44, де за документами є автомийка

Західний апеляційний господарський суд зобовʼязав ПП «Інтра-Львів» звільнити комунальну ділянку на просп. Червоної Калини та скасував право власності на неіснуючу автомийку. Будівлю приватизували через суд, однак автомийки за цією адресою не існує. Про це повідомив юридичний департамент ЛМР.

Йдеться про ділянку на просп. Червоної Калини, 44, де за документами зареєстрована автомийка загальною площею 141,4 м2. Ділянка перебуває в комунальній власності, однак не має сформованого кадастрового номера. У 2012 році ТзОВ «Інвестиційні ділові системи» через суд зареєструвало на будівлю автомийки право власності, хоча пізніше це рішення скасував апеляційний суд. Після перепродажу у 2013 році будівля перейшла у власність ПП «Інтра-Львів».

У 2023 році працівники міської ради виявили, що на комунальній ділянці автомийки немає. Натомість на території орієнтовною площею 1,5 га розташований 9-поверховий багатоквартирний житловий будинок та три кіоски, що входять до Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності у Львові. При цьому, міськрада не видавала дозволів ані на забудову цієї території, ані на користування комунальною землею.

У 2024 році Господарський суд позов міської ради задовольнив та постановив скасувати право власності на будівлю автомийки на просп. Червоної Калини, 44 за ПП «Інтра-Львів». Це рішення підтвердив Західний апеляційний господарський суд.

За даними аналітичної системи YouControl, ПП «Інтра-Львів» зареєстроване у 2008 році на вул. Кавалерідзе, 9а. Директором компанії вказаний львівʼянин Роман Глистюк.