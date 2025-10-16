Йдеться про кіоск на вул. Виговського, 47 у Львові

Господарський суд Львівської області зобовʼязав ПП «Ярина Плюс» звільнити комунальну ділянку на вул. Виговського та демонтувати самовільно збудований кіоск.

Як вказано в матеріалах справи, у 2006 році Львівська міська рада передала підприємцю Роману Михайліву в оренду на 5 років ділянку площею 0,012 га під кіоск на вул. Виговського, 47. При цьому, на ділянці не було зареєстрованого майна, а умови договору забороняли її самовільну забудову. Договір оренди діяв до 2010 року. В цей час підприємець через суд зареєстрував право власності на павільйон площею 64,7 м2. У 2009 році Верховний Суд рішення перших інстанцій скасував та направив справу на новий розгляд.

Згодом це приміщення перейшло у власність ПП «Княжий дар плюс», яке у 2009 році перепродало його ПП «Ярина Плюс». Прокуратура звернулась в суд із вимогою звільнити комунальну ділянку, адже нерухомість зареєстрували без погодження з міською радою.

Враховуючи обставини справи, суддя Зоряна Горецька зобов’язала ПП «Ярина Плюс» демонтувати самовільний кіоск та скасувала право власності компанії на це приміщення. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що ПП «Ярина Плюс» зареєстроване у 2009 році й займається гуртовою торгівлею. Компанія належить мешканці Сокільників Наталії Салагай.

Раніше Господарський суд Львівської області зобовʼязав ПП «Ярина Плюс» знести самовільно розбудовані приміщення на вул. Городоцькій, 309, на вул. Кульпарківській, 158 та вул. Стрийській, 47.