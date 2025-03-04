Реєстраторку Белзької міської ради підозрюють у підробці документів, завдяки яким більше 2 га землі в Зимній Воді незаконно перейшли в користування компанії «Цитадель Плюс». За даними ZAXID.NET, ідеться про Наталію Лободинець. 20 лютого Галицький районний суд обрав їй запобіжний захід.

Як вказано в матеріалах справи, 30 листопада 2023 року голова Белзької міської ради видав розпорядження про призначення Наталії Лободинець державною реєстраторкою міського ЦНАПу. 28 лютого 2024 року вона незаконно зареєструвала за Львівською обласною державною адміністрацією право власності на 2,028 га землі в Зимній Воді на вул. Городоцькій, 12 і передала її в постійне користування ТОВ «Цитадель Плюс», хоча компанія не мала підстав на користування цією ділянкою.

За цим фактом у квітні 2024 року поліція відкрила кримінальне провадження, а 18 лютого 2025 року слідчі повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією) ККУ. 20 лютого Галицький районний суд обрав їй запобіжний захід – 30 тис. грн застави. У суді Наталія Лободинець проти цієї суми заперечила, зазначивши, що зараз перебуває в декреті і просила зменшити розмір застави до двох розмірів прожиткового мінімуму.

Зазначимо, що інформацію про те, що реєстраторкою міського ЦНАПу 30 листопада 2023 року була призначена Наталія Лободинець, ZAXID.NET підтвердили у відповідь на запит у Белзькій міській раді. Раніше ZAXID.NET інформував, що слідчі розслідують її причетність до передачі в користування 2 га землі в Брюховичах.

Крім цього, у квітні 2024 року їй анулювали ліцензію у справі про приватизацію частини ландшафтного заказника біля Львова. Також вона фігурує в справі про роздачу землі під будівництво Північної обʼїзної.

Додамо, що ТОВ «Цитадель Плюс» зареєстроване у 2009 році та займається орендою майна. Компанія належить мешканцю Сокільників Ігорю Ільківу. Компанія фігурує у справі про незаконну реєстрацію майна на вул. Городоцькій, 12 у Зимній Воді. Ця ділянка перебувала в користуванні «Львівоблавтодору», однак у 2009 році підприємство продало ТзОВ «Цитадель Плюс» розташоване на цій землі майно, а компанія, своєю чергою, без погодження з міськрадою, реконструювала будівлі. Зараз справа про незаконну реконструкцію перебуває у суді. Також «Цитадель Плюс» оскаржує затвердження детального плану на цій території, однак Верховний Суд відправив справу на новий розгляд.

Ігор Ільків – син львівського політика Василя Ільківа, він був членом партії ВО «Батьківщина».