На території кемпінгу можна орендувати дво- або чотиримісне шатро зі зручностями, а також розкласти власний намет

Із 1 червня на Львівщині відкриють екологічний кемпінг «Мала Річка». Кемпінг повністю автономний – електрику тут отримують із сонячних батарей, а власні очисні споруди забезпечують очистку стоків на 95%. На території можна розкласти власний намет або орендувати дво- чи чотиримісне шатро.

Як повідомили у вівторок, 3 травня, в управлінні туризму та курортів Львівської ОВА, кемпінг площею 1 га запрацює у селі Корчин, що за 8 км від Сколього та за 70 км від Льова. На території кемпінгу є місця для наметів, глемпінг, паркінг, туалети, душ, кухня, кафе, зона BBQ, територія для розпалювання вогнища та криниця, а також безкоштовний Wi-Fi та електрика.

В управлінні туризму ЛОВА ZAXID.NET повідомили, що він стане першим на Львівщині кемпінгом, укомплектованим всіма зручностями для туристів за європейським зразком.

Мапа кемпінгу

На місці можна орендувати двомісне шатро зі зручностями (1300 грн за добу), сімейне шатро на чотирьох людей із двоспальним ліжком для дорослих і розкладним ліжком для дітей (1500 грн на добу), а також розкласти власний намет (200 грн на добу). Кемпінг вміщає до 30 наметів на відстані 50 м один від одного. Загалом кемпінг може вмістити до 100 гостей.

Забронювати місце на кемпінгу можна на сайті «Мала Річка​». Повноцінне відкриття кемпінгу заплановане на 1 червня.

У кемпінгу легко можуть розміститись до 100 гостей. Фото Андрія Лазорка

Кемпінг розташований фактично поруч із відомими туристичними локаціями Львівщини: Сколівські Бескиди, гора Парашка, водоспади Гуркало та Кам’янка, історичний заповідник Тустань.