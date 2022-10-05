На місці майбутнього центру безпеки тривають підготовчі роботи

У Східницькій громаді на Львівщині збудують центр безпеки громадян для оперативного реагування на звернення під час надзвичайних ситуацій. На будівництво такого центру витратять понад 23 млн грн з державного і обласного бюджетів.

У середу, 5 жовтня, у Львівській ОВА повідомили, що на місці будівництва майбутнього центру безпеки громадян вже розпочали підготовчі роботи – розчищають територію та облаштовують фундамент. Замовником будівництва є управління капітального будівництва ЛОВА.

«Загальна вартість робіт становить понад 23, 4 млн грн. Фінансують роботи з державного та місцевого бюджетів протягом 2022-2023 років», – йдеться в повідомленні ЛОВА.

У ЛОВА уточнили ZAXID.NET, що центр планують відкрити ще до кінця цього року. На будівництво передбачені кошти не з бюджету громади, а з обласного бюджету.

За словами начальника обласного управління капітального будівництва Романа Калагурського, відкриття такого центру «сприятиме чіткій комунікації між службами швидкої медичної допомоги, національної поліції та пожежно-рятувального підрозділу».

«Центр безпеки громадян будують для оперативного реагування (до 20 хвилин) на звернення людей у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Головне завдання установи – ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, пожеж, аварій, а також надання допомоги при дорожньо-транспортних пригодах», – розповів Роман Калагурський.