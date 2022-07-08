У готелі «Вілла Алеся» у смт Східниці на Львівщині виявили трансляцію російських каналів. Поліція провела розмову з власниками готелю, після чого ці телеканали вимкнули. Про це повідомила Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.

Так, Нацрада отримала скаргу від відвідувача готелю «Вілла Алеся» про трансляцію в цьому закладі телеканалів «НТВ МИР», «ТНТ», «Россия 24» і «РТР Планета», щодо яких встановлено обмеження для розповсюдження на території України.

5 липня працівник Національної ради спільно з поліцейськими відвідали готель і промоніторили програми в готельному номері.

«Серед телеканалів, які мали змогу переглядати відвідувачі готелю, були російські «НТВ МИР» і «ТНТ», а також низка інших програм, які не внесені до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавству України», – вказано у повідомленні Нацради.

Так, керівництву закладу пояснили, що показ російських пропагандистських телеканалів є неприпустимим, бо «не лише ображає громадян країни, в якій Росія веде жорстоку війну, а й порушує вимоги чинного українського законодавства». Після цього ретрансляцію цих програм було вимкнено.

Працівниця готелю Людмила пояснила ZAXID.NET, що упрацівники не мали часу вимкнути російські канали. За її словами, зараз ці телеканали вже недоступні.

«Це непорозуміння. У той час, коли почалася війна, до нас їхало багато людей і ми не встигли це перепрошити. Зараз вже все гаразд і все спокійно», – сказала Людмила.