Побутову техніку та меблі для помешкань переселенців забезпечили благодійники

Гуртожиток профтехучилища у селі Червоне Золочівського району на Львівщині відремонтували для проживання переселенців. На ремонт витратили майже 10 млн грн з обласного бюджету.

«У гуртожитку Червоненського вищого професійного училища відремонтували 36 кімнат на четверотому та п’ятому поверхах, які дотепер не використовували. Люди, які втратили домівки через воєнні дії РФ, матимуть необхідні умови для проживання – кімнати, кухні й душові. Житло розташоване близько до райцентру, тож легше буде з пошуком роботи», – повідомив у середу, 5 жовтня, голова Львівської ОВА Максим Козицький у Facebook.

Для переселенців обладнали спальні кімнати, кухні та душові (фото ЛОВА)

На ремонт гуртожитку витратили 9,9 млн грн з обласного бюджету. Там планують поселити 100 вимушено переміщених осіб.

Побутову техніку та меблі для нових помешкань переселенців забезпечили міжнародні та благодійні організації – CORE Шона Пенна, Grupa Polski Holding Hotelowy, Ukrainian Hotel & Resort Association, World Vision та громадська ініціатива «Допоможемо разом».

Станом на зараз на Львівщині відремонтували дев'ять закладів та створили 942 місця для проживання переселенців. У Львівській ОВА зазначають, що після перемоги у війні з Росією ці відремонтовані будівлі служитимуть місцевим громадам.