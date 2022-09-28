Cанаторій «Шкло» стане помешканням для переселенців

У санаторії «Шкло» у Яворівському районі Львівщини облаштують житло для переселенців. Ремонтні роботи вже стартували. Загалом там планують поселити 600 вимушено переміщених людей.

«На Яворівщині почали ремонт житла для внутрішньо переміщених осіб. З’явиться воно на державному підприємстві «Санаторно-курортного лікувального центру «Шкло», – повідомили у середу, 28 вересня, у Львівській ОВА.

За даними ЛОВА, у санаторії зможуть проживати 600 переселенців. Тут облаштують окремі кімнати, душові і загальну їдальню. Ремонтні роботи планують завершити упродовж двох місяців.

Крім цього, у санаторії працюватиме реабілітаційний центр для військових з сучасним обладнанням для фізичної реабілітації, а також діятиме психологічна та юридична підтримка. Суму витрат на ремонт санаторію та джерела походження коштів у ЛОВА не розголошують.

Санаторій «Шкло» розташований у лісопарку Розточчя в однойменному селі Яворівського району на Львівщині за 40 км від Львова. Санаторій перебуває в управлінні Державної судової адміністрації України. У попередні роки санаторій мав борги, зокрема, з виплати заробітної плати працівникам, приміщення санаторію потребують ремонтів та реконструкції.