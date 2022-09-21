Приміщення колишньої поліклініки в Самборі на Львівщині, яке зараз не використовується, відремонтують для облаштування там тимчасового житла для переселенців. Ремонт проведуть за благодійні кошти. Там поселять 150 біженців з охоплених війною регіонів України.

«Близько 150 людей, які переїхали з епіцентрів бойових дій, отримають тимчасове житло у Самборі. Для них відремонтують приміщення колишньої поліклініки, яке зараз не використовують», – повідомив у середу, 21 вересня, голова Львівської ОВА Максим Козицький у Facebook.

Проект реалізують спільно з благодійною організацією Мальтійська служба допомоги у Львові, яка проведе ремонт своїм коштом. Попередня вартість робіт – 15 млн грн.

Планують провести внутрішні і зовнішні роботи трьох поверхів колишньої поліклініки – замінити дах та всі комунікації, облаштувати кімнати для проживання та кухні. Після завершення війни ця будівля служитиме місту.