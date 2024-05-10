Андрія Клочка підозрюють у незаконному збагаченні на 11 млн грн

Вищий антикорупційний суд України на своєму засіданні у п’ятницю, 10 травня, обрав запобіжний захід у вигляді 12 млн грн застави підозрюваному у незаконному збагаченні народному депутатові від «Слуги народу»Андрію Клочку. Про це повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

В САП зазначили, що підозрюваний має внести заставу не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу, а термін дії обов'язків, покладених на підозрюваного триватиме до 24 червня.

Депутата зобов’язали прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду, не відлучатися за межі міста Києва без дозволу детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця свого проживання та місця роботи, утримуватися від спілкування зі свідками у справі та здати свій паспорт для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Як інформував ZAXID.NET, Андрія Клочка підозрюють в незаконному збагаченні на 11 млн грн. У 2020-2021 роках він нажив майна вартістю 25 млн грн, хоча офіційно разом із дружиною заробив близько 14 млн грн.